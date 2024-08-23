Промышленная инфляция замедлилась после достижения 30-летнего рекорда

Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 8,8% в июле по сравнению с июнем.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Промышленная инфляция замедлилась до 8,8% в июле по сравнению с предыдущим месяцем, когда она ускорилась до 30-летнего максимума 14% в месячном выражении.

Сообщается, что в годовом исчислении (до июля 2023 года) промышленная инфляция ускорилась до 33,3%. Это самый высокий годовой уровень инфляции с начала 2023 года.

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Больше всего цены производителей в годовом измерении выросли в следующих отраслях промышленности:

Поставка электроэнергии, газа, пара (+60,6%)

Производство кокса и нефтепродуктов (+ 22%)

Производство фармацевтических продуктов (+21,6%)

Добыча сырой нефти и газа (+17%)

Производство пищевых продуктов (+14%)

По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, ускорение инфляции продолжает иметь энергетическую составляющую. Это потери генерирующих мощностей, необходимость импорта дорогой электроэнергии из ЕС, рост расходов на альтернативные источники энергоснабжения, рост цен в добыче сырой нефти и газа, что увеличивает расходы в производстве нефтепродуктов и кокса.

Отмечается, что в целом драйвером роста промышленной инфляции остается промпродукция, реализуемая в пределах Украины (+37,2% год к году), тогда как цены реализации промпродукции за пределы страны выросли на 8,3% (год к году), резюмирует глава парламентского комитета.

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Напомним:

Промышленная инфляция в Украине установила 30-летний рекорд: +14% за месяц. Подорожание электроэнергии в июне увеличило не только потребительскую, но и промышленную инфляцию в Украине.