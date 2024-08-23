Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС

Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания Запорожской АЭС, включив поврежденную высоковольтную линию в работу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Сейчас ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линиям. Надежность питания атомной электростанции - на должном уровне благодаря работе ремонтных бригад НЭК "Укрэнерго"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высоковольтная воздушная линия 330 кВ включена в работу.

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Напомним:

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута: российские обстрелы повредили внешнюю воздушную линию, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы для собственных нужд.