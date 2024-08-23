Более 7300 украинцев стали e-резидентами Эстонии

Более 7300 украинцев присоединились к программе E-Residency в Эстонии и открыли более 2500 компаний.

Об этом говорится в материале ЭП.

Отмечается, что за время своего существования программа E-Residency имеет более 116 тысяч участников со всего мира, которые зарегистрировали свой бизнес в Эстонии.

За более чем 10 лет электронное резидентство Эстонии получили более 7 300 граждан Украины, которые зарегистрировали более 2 500 компаний.

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"Услуги е-резидентства значительно упрощают жизнь учредителям, освобождая их от бюрократии, бумажной волокиты и зависимости от места пребывания. Это не только экономит время и средства, но и позволяет легко вести торговлю в ЕС.

Кроме того, создание бизнеса в Эстонии в электронном виде занимает всего один день, а самым сложным будет разве что выбрать название компании", - рассказывает ЭП координатор развития бизнеса эстонской программы E-Residency Сергей Жунаев.

E-Residency - программа, инициированная в 2014 году правительством Эстонии, которая позволяет неэстонцам получать доступ к местным сервисам, таким как регистрация предприятий или банковские услуги, а также к единому европейскому рынку.

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Напомним:

За первые 6 месяцев 2024 года в 50 крупнейших IT-компаниях Украины количество специалистов сократилось на 2,4 тысячи или на 2,9%. Общее количество специалистов в этих компаниях составляет 79,4 тыс.