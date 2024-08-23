Все разделы
Укр / Рус

AstraZeneca угрожает перенести производство из Британии в США, из-за конфликта с правительством

Пятница, 23 августа 2024, 15:03 - Алексей Артемчук

AstraZeneca предупредила, что может перенести свой завод по производству вакцин в Мерсисайде в Филадельфию на фоне тупика в переговорах с правительством.

Об этом сообщает Financial Times.

Из-за планов правительства по сокращению государственной помощи, обещанной AstraZeneca, компания угрожает перенести производство из Британии в США.

Канцлер Рэйчел Ривз хочет уменьшить сумму государственной поддержки, предоставляемой центру вакцин британской фармацевтической компании, сократив обещание, сделанное последней администрацией, с примерно 90 млн фунтов стерлингов до 40 млн фунтов стерлингов.

Реклама:

Высокопоставленные представители AstraZeneca сообщили чиновникам Великобритании, что они рассматривают возможность переноса запланированного производства вакцины в Филадельфию в США, где предлагается щедрая финансовая поддержка для промышленных проектов.

Отмечается, что AstraZeneca также предполагает, что производство может происходить в Индии, где компания производила вакцины в прошлом.

Напомним:

Реклама:

Британско-шведский производитель лекарств AstraZeneca объявил, что приобретет компанию Amolyt Pharma, специализирующуюся на эндокринных заболеваниях, за 1,05 миллиарда долларов, чтобы увеличить свой портфель лекарств от редких заболеваний.

вакцина Британия США
Реклама:
Материалы по теме
США выделили более 170 миллионов долларов компании Moderna для вакцины от птичьего гриппа 2 июля 2024, 16:58
Moderna выиграла суд за патент на вакцину против Covid у Pfizer/BioNTech 18 мая 2024, 11:00
Pfizer подал в суд на Польшу, которая не заплатила за вакцины, сославшись на войну в Украине 22 ноября 2023, 18:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте