Cyber Range UA: в Украине заработала среда для тренировок по киберзащите

В Украине появилась первая государственная виртуальная среда Cyber Range UA, где киберспециалисты смогут улучшать свои навыки защиты от кибератак.

Об этом сообщает корреспондент ЭП со ссылкой на пресс-службу НАУ.

Одновременно на киберполигоне могут тренироваться несколько десятков специалистов по защите информации. Поделенные на разные команды, они будут учиться реагировать на инциденты в условиях, максимально приближенных к реальным.

Сейчас киберполигон имеет 15 сценариев. Каждый сценарий - виртуальная симуляция реальных кибератак, с которыми Украина столкнулась в последние годы.

Реклама:

В частности, киберполигон симулирует сложные АРТ-атаки российских хакерских групп, которые ежедневно атакуют Украину.

В первую очередь на Cyber Range UA будут проходить тренировки представители госучреждений и предприятий критической инфраструктуры и студенты НАУ. Однако впоследствии Cyber Range UA будет доступен и для частных компаний и других учебных заведений.

Справка. АРТ-атаки - это тип кибератак, которые осуществляются с использованием сложных и целенаправленных методов с целью получения длительного доступа к компьютерным сетям, системам или данным. Такие атаки отличаются от других видов киберугроз высоким уровнем подготовки и ресурсов, которые обычно задействованы. Реклама:

Читайте также: Балтийская ИТ-республика. Как Эстония стала технологическим лидером Европы

Напомним:

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA зафиксировала кибератаки с помощью электронных писем с тематикой военнопленных из Курской области РФ.

В течение первой половины 2024 года киберпреступники украли 1,58 млрд долл, почти вдвое больше чем в прошлом году.

Экономическая правда.