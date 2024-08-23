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В этом году в Украине открылось более 18 тысяч новых компаний: где больше всего

Пятница, 23 августа 2024, 11:20 - Виктор Волокита

За первые полгода в Украине открылось более 18 000 новых компаний.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра

Согласно сообщению, из новых компаний 69,5% или около 12 тыс. - это общества с ограниченной ответственностью. 

На втором месте общественные организации - более 1,7 тыс. или 9,7%. Тройку лидеров закрыли благотворительные организации с показателем в 1,1 тыс. новеньких (6,5%).

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Новые фермерские хозяйства и ОСМД составляют всего 2,9% и 2,4% от всего количества соответственно.

Больше всего новых компаний зарегистрировано в Киеве - 5,6 тыс. или 31% от общего количества. Далее по статистике идет Львовская область - 1,5 тыс. новых компаний, которые составляют 8,2%. Тройку лидеров закрывает Днепропетровская область - тоже 1,4 тыс. или 7,9%.

 

Напомним:

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621 компания уже избавилась от владельцев из РФ с начала полномасштабной. Это на 220 компаний больше, чем в августе прошлого года. 

Экономическая правда

компании Украина
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