В Україні за 2,5 роки 621 компанія позбулася власників з РФ: який їх дохід 

621 компанія вже позбулася власників з РФ від початку повномасштабної. Це на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року.

Про це свідчать дані Опендатабот.

У повідомленні зазначається, що від початку повномасштабної війни в Україні діє заборона на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з РФ, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків.

Опендатабот звернувся до Міністерства юстиції України із проханням перевірити, чи законними були зміни. У більшості компаній не встановлено порушень законодавства.

Реклама:

Однак є і попередньо виявлені порушення, у зв’язку з чим вже призначено 3 камеральні перевірки реєстраційних дій щодо 7 компаній.

Нагадаємо:

18,9 тисяч компаній з власниками з РФ було зафіксовано на початок повномасштабного вторгнення.

Реклама:

Економічна правда