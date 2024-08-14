В Україні за 2,5 роки 621 компанія позбулася власників з РФ: який їх дохід
621 компанія вже позбулася власників з РФ від початку повномасштабної. Це на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року.
Про це свідчать дані Опендатабот.
У повідомленні зазначається, що від початку повномасштабної війни в Україні діє заборона на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з РФ, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків.
Опендатабот звернувся до Міністерства юстиції України із проханням перевірити, чи законними були зміни. У більшості компаній не встановлено порушень законодавства.
Однак є і попередньо виявлені порушення, у зв’язку з чим вже призначено 3 камеральні перевірки реєстраційних дій щодо 7 компаній.
Нагадаємо:
18,9 тисяч компаній з власниками з РФ було зафіксовано на початок повномасштабного вторгнення.
Економічна правда