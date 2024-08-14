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В Україні за 2,5 роки 621 компанія позбулася власників з РФ: який їх дохід 

Середа, 14 серпня 2024, 11:51 - Віктор Волокіта
 

621 компанія вже позбулася власників з РФ від початку повномасштабної. Це на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року. 

Про це свідчать дані Опендатабот.

У повідомленні зазначається, що від початку повномасштабної війни в Україні діє заборона на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з РФ, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків.

Опендатабот звернувся до Міністерства юстиції України із проханням перевірити, чи законними були зміни. У більшості компаній не встановлено порушень законодавства. 

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Однак є і попередньо виявлені порушення, у зв’язку з чим вже призначено 3 камеральні перевірки реєстраційних дій щодо 7 компаній.

Нагадаємо:

18,9 тисяч компаній з власниками з РФ було зафіксовано на початок повномасштабного вторгнення.

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Економічна правда

компанії Україна Росія
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