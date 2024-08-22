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НАБУ завершило расследование по взятке в деле по завладению энергией "Укрэнерго"

Четверг, 22 августа 2024, 19:27 - Артур Крыжный

НАБУ и САП завершили расследование по делу, касающемуся адвоката одного из столичных адвокатских объединений, которого уличили в попытке дать взятку в размере 200 тыс. долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Бюро напоминает, что деньги предлагались детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в другой орган досудебного расследования.

Это дело связано с завладением электрической энергией ЧАО "НЭК „Укрэнерго" и легализацией полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

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Расследование велось по статье 369 Уголовного кодекса Украины, часть 3.

Напомним:

В НАБУ и САП сообщили детали разоблачения организованной группы, которая завладела средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

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Экономическая правда.

НАБУ корупція Укрэнерго
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