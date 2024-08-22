НАБУ завершило расследование по взятке в деле по завладению энергией "Укрэнерго"
НАБУ и САП завершили расследование по делу, касающемуся адвоката одного из столичных адвокатских объединений, которого уличили в попытке дать взятку в размере 200 тыс. долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Бюро напоминает, что деньги предлагались детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в другой орган досудебного расследования.
Это дело связано с завладением электрической энергией ЧАО "НЭК „Укрэнерго" и легализацией полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.
Расследование велось по статье 369 Уголовного кодекса Украины, часть 3.
Напомним:
В НАБУ и САП сообщили детали разоблачения организованной группы, которая завладела средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.
Экономическая правда.