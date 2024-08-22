Пятница пройдет без отключений света - "Укрэнерго"
Четверг, 22 августа 2024, 17:34 -
В пятницу 23 августа применение графиков отключений света не прогнозируется.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"23 августа применение отключений не прогнозируется", - говорится в сообщении.
При изменении ситуации будет сообщено дополнительно.
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Энергетики попросили экономно потреблять электроэнергию.
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Экономическая правда.
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