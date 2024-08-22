БЭБ выявило схему контрабанды сигарет в автоцистернах на десятки миллионов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области объявили подозрение одному из организаторов канала контрабанды сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что для вывоза товара за границу фигуранты использовали грузовые автомобили с полуприцепами-автоцистернами. А подозреваемый отвечал за аренду складов и логистику.

Во время обысков детективы изъяли более 800 тысяч пачек фальсифицированных сигарет, организаторы схемы планировали перевезти через государственную границу Украины в страны ЕС. Их ориентировочная стоимость составляет более 60 миллионов гривен.

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Соорганизатор преступной деятельности сообщен о подозрении.

В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Напомним:

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Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направило в суд дело о завышении цены на электроэнергию представителем энергоснабжающей компании и бывшим директором коммунального предприятия.