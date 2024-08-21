БЕБ скерувало до суду справу щодо завищення цін на електроенергію в одній з областей

Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області скерувало до суду справу щодо завищення ціни на електроенергію представником енергопостачальної компанії та колишнім директором комунального підприємства.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Слідство встановило, що директор комунального підприємства за результатами проведеного тендеру, порушуючи вимоги законодавства про публічні закупівлі, уклав договір з енергопостачальником. Надалі посадовець підписав акти за використану електроенергію за завищеною ціною", - йдеться у повідомленні.

Таким чином підозрювані, зловживаючи службовим становищем, заволоділи 3,3 млн грн, які були виділені з місцевого бюджету на закупівлю електроенергії для освітлення міста.

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Під час досудового розслідування енергопостачальна компанія відшкодувала суму завданих збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо:

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Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області спільно з фахівцями робочої групи "Прозорість та підзвітність" при Полтавській обладміністрації перевірили 3 ризикові закупівлі вартістю понад 89 млн грн.

Економічна правда.