"Укрзализныця" с сентября запускает постоянный Интерсити+ между Киевом и Одессой

"Укрзализныця" с 6 сентября назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, поезд №763/764 будет отправляться из Киева по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.

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"Билеты будут в продаже в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов", - отметили в компании.

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Экономическая правда