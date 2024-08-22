"Укрзализныця" с сентября запускает постоянный Интерсити+ между Киевом и Одессой
Четверг, 22 августа 2024, 14:50 -
"Укрзализныця" с 6 сентября назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно сообщению, поезд №763/764 будет отправляться из Киева по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.
В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.
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"Билеты будут в продаже в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов", - отметили в компании.
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Экономическая правда
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