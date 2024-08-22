Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до трехлетнего минимума

Доходы королевства от продажи нефти в июне упали до 17,7 млрд долл, минимума за 3 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня за последние три года из-за падения цен и решения королевства ограничить добычу.

По данным главного статистического органа страны, в июне выручка от поставок сырой нефти и нефтепродуктов упала до 17,7 млрд долл. Это более чем на 9% меньше, чем в годовом исчислении, и примерно на 12% меньше, чем в мае.

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Доходы от продажи нефти остаются решающими для Саудовской Аравии, фактического лидера картеля ОПЕК и крупнейшего мирового экспортера нефти. Эти средства поддерживают стремление наследного принца Мухаммеда бин Салмана трансформировать экономику с помощью огромных инвестиций во все - от электромобилей до полупроводников и футбола.

Его продвижению препятствует падение притока нефтедолларов с 2022 года, когда вторжение России в Украину привело к тому, что нефть взлетела до отметки более 120 долл за баррель. В то время - по крайней мере в течение нескольких месяцев - Саудовская Аравия зарабатывала на экспорте нефти 1 млрд долл ежедневно.

Сейчас Brent торгуется на уровне 76 долл, что на 6,2% ниже в этом году, в основном из-за опасений относительно замедления экономического роста в США и Китае.

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Напомним:

Саудовская Аравия получила на 1 млрд долл больше, чем ожидалось ранее, от продажи доли в нефтедобывающей компании Aramco.