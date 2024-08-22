Украина производит более 70% ассортимента сельхозтехники - Высоцкий

В Украине производится 70-80% необходимых рынку видов сельскохозяйственной техники, налаживание производства остальных - вопрос времени.

Об этом во время блиц-интервью "Укринформу" рассказал исполняющий обязанности министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

"В целом в Украине производится 70-80% номенклатуры сельскохозяйственной техники. Остальные 20-30% - вопрос времени", - отметил он.

Высоцкий рассказал, что сейчас в Украине не налажено массовое производство самоходных опрыскивателей и зерноуборочных комбайнов, однако направление развития является перспективным.

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По его словам, произведено по одной модели отечественного опрыскивателя и комбайна, однако для полноценного обеспечения аграрного сектора необходимо наладить серийное производство и расширить модельный ряд.

В небольшом количестве, однако тракторы производятся. А прицепная, почвообрабатывающая, посевная техника, элеваторное оборудование, доильное оборудование, фрегаты для орошения представлены в значительных объемах.

Напомним:

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90,9 млн грн выплатили украинские банки аграриям по программе частичной компенсации (25%) стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства.

Экономическая правда.