Украина производит более 70% ассортимента сельхозтехники - Высоцкий
В Украине производится 70-80% необходимых рынку видов сельскохозяйственной техники, налаживание производства остальных - вопрос времени.
Об этом во время блиц-интервью "Укринформу" рассказал исполняющий обязанности министра аграрной политики Тарас Высоцкий.
"В целом в Украине производится 70-80% номенклатуры сельскохозяйственной техники. Остальные 20-30% - вопрос времени", - отметил он.
Высоцкий рассказал, что сейчас в Украине не налажено массовое производство самоходных опрыскивателей и зерноуборочных комбайнов, однако направление развития является перспективным.
По его словам, произведено по одной модели отечественного опрыскивателя и комбайна, однако для полноценного обеспечения аграрного сектора необходимо наладить серийное производство и расширить модельный ряд.
В небольшом количестве, однако тракторы производятся. А прицепная, почвообрабатывающая, посевная техника, элеваторное оборудование, доильное оборудование, фрегаты для орошения представлены в значительных объемах.
Напомним:
90,9 млн грн выплатили украинские банки аграриям по программе частичной компенсации (25%) стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства.
Экономическая правда.