Фонд госимущества попытается продать порт, которым заинтересовались поляки

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Фонд госимущества назначил на 6 сентября аукцион по приватизации единого имущественного комплекса "Белгород-Днестровский морской торговый порт".

Об этом сообщается на сайте Prozorro. Продажи, пишет LIGA.net.

Это уже девятая попытка продать порт в Одесской области.

В отличие от предыдущих аукционов, состоявшихся в 2023 и начале 2024 года, на этот раз на него может прийти иностранный инвестор.

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16 августа замминистра инфраструктуры Виктор Довгань опубликовал в Facebook фото из порта с подписью: "Может быть интересна польская инвестиция на Черном море". В комментарии отраслевому изданию Центр транспортных стратегий он рассказал, что польские инвесторы рассматривают возможность участия в приватизации Белгород-Днестровского порта.

Стартовая цена приватизации – 177,97 млн. грн.

Объект расположен на территории площадью 64,4 га, содержит девять судов портового флота, 47 единиц автомобильного и четыре единицы железнодорожного транспорта, 18 кранов, 41 автопогрузчик, четыре экскаватора, три бульдозера, кран на пневмоходе, компрессор.

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Напомним:

В 2023 году "Укрдонинвест" бизнесмена Кропачева стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Однако в конце концов Кропачев отказался от покупки порта.