Цены на нефть падают уже пятую сессию: причины

Цены на нефть упали пятую сессию в четверг, поскольку инвесторы обеспокоены перспективами мирового спроса, несмотря на сокращение запасов топлива в США.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 10 центов до 75,95 долл за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 23 цента до 71,70 долл.

Фьючерсный контракт на нефть WTI на октябрь упал на 6,9% с 15 августа, в то время, как фьючерсы на нефть Brent упали на 6,4% за тот же период.

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Цены упали на фоне опубликованного отчета о статистике занятости в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, которая показала, что в 2024 году будет создано меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее, а также слабых экономических данных на прошлой неделе из Китая, второй по величине экономики мира и крупнейшего импортера нефти.

Инвесторы также ожидают, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, такие как Россия, известная как ОПЕК+, отменят некоторые добровольные сокращения добычи в октябре, что увеличит предложение.

В сообщении добавляют, что цены на нефть снижаются, несмотря на отчет правительства США в среду, который показал, что запасы нефти, бензина и дистиллятов в США сократились, в то же время объемы производства на нефтеперерабатывающих заводах увеличились.

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Напомним:

Нефть подешевела до двухнедельного минимума на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке и слабых данных из Китая.