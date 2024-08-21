Ціни на нафту у світі продовжили падати: причини

Нафта подешевшала до двотижневого мінімуму на тлі ослаблення напруженості на Близькому Сході і слабких даних з Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту впали приблизно на 1% до двотижневого мінімуму, оскільки побоювання щодо поставок на Близькому Сході зменшилися після того, як Ізраїль прийняв пропозицію вирішити розбіжності, що блокують угоду про припинення вогню в Газі, а економічна слабкість в Китаї вплинула на попит на паливо.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в жовтні впали на 46 центів, або на 0,6%, до 77,20 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у вересні подешевшали на 33 центи, або на 0,4%, до 74,04 дол за барель.

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Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень, який незабаром стане фронтовим місяцем, втратили близько 49 центів до 73,17 дол за барель.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Єгипет і наполягав на досягненні прогресу в питанні припинення вогню в Газі і звільнення заручників. Основні розбіжності все ще мають бути вирішені на переговорах цього тижня.

ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, такі як Росія, заявили, що зростання світового попиту на нафту має прискоритися в найближчі місяці, інакше ринку буде важко поглинути заплановане групою збільшення пропозиції з жовтня.

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Член ОПЕК Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, заявила, що експорт сирої нафти в червні впав до 6,047 млн барелів на добу (б/д) з 6,118 млн б/д у травні.

Зазначається, що дані з Китаю, другої за величиною економіки світу, показали, що ціни на нове житло впали в липні найшвидшими темпами за останні дев'ять років, промислове виробництво сповільнилося, зростання експорту та інвестицій знизилося, а безробіття зросло.

Занепокоєння щодо попиту на паливо в США, найбільшій економіці світу, призвело до того, що ціни на ф'ючерси на американський мазут другий день поспіль впали до найнижчого рівня з травня 2023 року. Спред креку мазуту, який вимірює рентабельність нафтопереробки, залишився біля найнижчого рівня з листопада 2021 року.

Повідомляється, що ціни на ф'ючерси на американський бензин впали до найнижчого рівня з лютого 2024 року.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися, оскільки Ізраїль прийняв пропозицію, яка вирішила розбіжності, що блокували угоду про припинення вогню в Газі, що допомогло зменшити напруження на Близькому Сході.