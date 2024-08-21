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Агентство Минобороны в Кропивницком заказало дроны, средства РЭБ и связи

Среда, 21 августа 2024, 20:32 - Виктор Волокита

"Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило ряд соглашений с украинскими компаниями на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 

Как говорится в сообщении, подписание договоров состоялось во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Кировоградскую область.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил важность сотрудничества именно с украинскими производителями. 

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"Мы сознательно делаем акцент на продукции, которая изготавливается в Украине. Это не только повышает нашу обороноспособность, но и способствует развитию национальной экономики и созданию рабочих мест"", - говорится в сообщении. 

Напомним:

В Кропивницком заработал региональный офис "Сделано в Украине" для поддержки микро- и малого бизнеса региона.

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Минобороны
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