Агентство Минобороны в Кропивницком заказало дроны, средства РЭБ и связи
"Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило ряд соглашений с украинскими компаниями на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как говорится в сообщении, подписание договоров состоялось во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Кировоградскую область.
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил важность сотрудничества именно с украинскими производителями.
"Мы сознательно делаем акцент на продукции, которая изготавливается в Украине. Это не только повышает нашу обороноспособность, но и способствует развитию национальной экономики и созданию рабочих мест"", - говорится в сообщении.
Напомним:
В Кропивницком заработал региональный офис "Сделано в Украине" для поддержки микро- и малого бизнеса региона.