Агентство Минобороны в Кропивницком заказало дроны, средства РЭБ и связи

"Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило ряд соглашений с украинскими компаниями на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как говорится в сообщении, подписание договоров состоялось во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Кировоградскую область.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил важность сотрудничества именно с украинскими производителями.

Реклама:

"Мы сознательно делаем акцент на продукции, которая изготавливается в Украине. Это не только повышает нашу обороноспособность, но и способствует развитию национальной экономики и созданию рабочих мест"", - говорится в сообщении.

Напомним:

В Кропивницком заработал региональный офис "Сделано в Украине" для поддержки микро- и малого бизнеса региона.

Реклама: