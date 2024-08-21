У Кропивницькому запрацював офіс "Зроблено в Україні" для підтримки бізнесу: виділено 850 мільйонів

У Кропивницькому запрацював регіональний офіс "Зроблено в Україні" для підтримки мікро- та малого бізнесу регіону.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Повідомляється, що в цьому офісі підприємці можуть отримати інформацію, консультації та допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів, подачі документів на гранти та інші програми підтримки малого і мікробізнесу.

"У цьому році на програми підтримки бізнесу ми заклали до бюджету понад 45 млрд грн. Це рекордна сума за останні роки. Для Кіровоградської області на цей рік передбачили 850 млн грн. Наша мета як на регіональному, так і загальнонаціональному рівні – змінити структуру економіки й збільшити частку переробки, адже у світі немає прикладів успішних сировинних держав", – сказала Перша віцепрем’єр-міністерки України – Міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що в Кіровоградській області підприємці вже отримали 67 млн грн на реалізацію мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу, ще 12 млн грн грантових коштів отримали учасники бойових дій або їхні подружжя.

"Ми продовжуємо відкривати офіси "Зроблено в Україні" для малого і мікробізнесу в різних регіонах України. У вашій області таких планується три — на базі Кропивницької філії обласного центру зайнятості, а ще в Олександрії та Новоукраїнці.", – наголосила Свириденко.

Нагадаємо:

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Президент України Володимир Зеленський у Кропивницькому обговорив із підприємцями питання підтримки бізнесу з боку держави, подякував їм за допомогу державі та захисникам України.