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В четверг применение графиков отключения света не прогнозируют

Среда, 21 августа 2024, 17:32 - Артур Крыжный

В четверг 22 августа применение графиков отключений света не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"22 августа применение отключений не прогнозируется", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации будет сообщено дополнительно.

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В то же время энергетики попросили не включать мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00 и экономно потреблять электроэнергию.

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Экономическая правда.

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энергетика электроэнергия Украина
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