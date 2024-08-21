В четверг применение графиков отключения света не прогнозируют
Среда, 21 августа 2024, 17:32 -
В четверг 22 августа применение графиков отключений света не прогнозируется.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"22 августа применение отключений не прогнозируется", - говорится в сообщении.
При изменении ситуации будет сообщено дополнительно.
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В то же время энергетики попросили не включать мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00 и экономно потреблять электроэнергию.
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Экономическая правда.
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