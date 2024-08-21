Торговля Японии столкнулась с дефицитом: рост иены тормозит экспорт

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В июле Япония зафиксировала дефицит торгового баланса в размере 4,28 млрд долл после того, как в июне сообщала о профиците.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на данные Минфина.

В июле торговый баланс Японии снова стал отрицательным, а недавнее укрепление иены ухудшило перспективы экспорта страны.

Дефицит торгового баланса Японии в июле составил 621,8 миллиарда иен, что эквивалентно 4,28 миллиарда долл. Это после профицита в 224 миллиарда иен в июне, как показали данные Министерства финансов в среду, и по сравнению с дефицитом в 359,1 миллиарда иен, который ожидали экономисты.

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В июле экспорт вырос на 10,3% по сравнению с предыдущим годом благодаря спросу на микросхемы, что превысило июньский рост на 5,4%. Но рост импорта опережал рост экспорта, увеличившись на 16,6% благодаря спросу на фармацевтическую продукцию и телефоны.

Высокие расходы на импорт, частично вызванные слабостью иены, привели к тому, что в последние годы торговый баланс страны является отрицательным, поскольку Япония в значительной степени зависит от импорта, в частности, пищевых продуктов и энергоносителей.

Между тем любое устойчивое восстановление экспорта может быть медленным из-за неопределенности относительно перспектив мировой экономики. В июле экспорт Японии в США и Китай продемонстрировал устойчивый рост, тогда как поставки в Европу упали на 5,3% по сравнению с предыдущим годом.

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Напомним:

Японии потратила на поддержку иены за последний месяц 5,5 трлн иен (36,6 млрд долл).

Иена упала до самого низкого уровня с 1986 года относительно доллара, сохраняя бдительность валютных рынков относительно любых признаков вмешательства со стороны японских властей, чтобы повысить курс валюты.