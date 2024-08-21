В Украине уже неделю растет потребление электроэнергии, но темп замедляется

Потребление электроэнергии продолжает расти и по состоянию на среду ее уровень на 1,1% выше, чем в предыдущие сутки, что обусловлено жарой в большинстве областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, во вторник 20 августа максимум потребления был на 2,2% выше, чем в понедельник.

"Это ориентировочно равно мощности одного энергоблока крупной ТЭС. Добавить такой объем генерации сейчас нет возможности из-за последствий ударов россиян по электростанциям", - пояснил системный оператор.

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В то же время, как следует из данных "Укрэнерго", рост потребления несколько замедляется. Для сравнения: на утро вторника превышение составило 2,1% по сравнению с понедельником, а максимум понедельника превышал пятничный показатель на 3,9%. В среду рост составил еще меньше.

О росте потребления "Укрэнерго" сообщает уже неделю.

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Напомним:

В среду 21 августа графики отключения света будут применять с 16:00 до 24:00.

Экономическая правда.