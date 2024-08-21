Канада предоставила Украине более 5 миллиардов долларов с февраля 2022 года - Марченко

С февраля 2022 года Канада предоставила Украине более 5 миллиардов долларов США прямой бюджетной поддержки.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Канада является третьей страной-членом G7 по объему направленного финансирования - около 5,1 млрд долларов США. Благодарны канадскому правительству за многостороннюю и сверхважную поддержку с первых дней российского вторжения", - отметил Марченко.

По его словам, в 2022 году Украина получила от Канады около 1,9 млрд долларов США.

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В 2023 году Украина получила более 1,75 млрд долларов США льготных средств, а в текущем году в госбюджет было привлечено еще более 1,47 млрд долларов США.

Напомним:

13 августа в государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза. Общий объем привлеченного финансирования от ЕС в 2024 году составляет более 12 млрд евро.

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Экономическая правда.