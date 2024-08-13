Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС 

13 серпня до Державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу.

Про це повідомляє Мінфін.

Транш складається з пільгового фінансування – 2,7 млрд євро та гранту – 1,5 млрд євро. Кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Фінансування буде спрямовано на забезпечення пріоритетно важливих соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

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"З початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС сягає 38 млрд євро, найбільша фінансова допомога серед донорів.

Реалізація Ukraine Facility передбачає системне та прогнозоване фінансування за результатом виконання індикаторів визначених Планом України, що надає можливість Уряду України більш впевнено здійснювати планування та управління державними фінансами. Вдячні європейським партнерам за надзвичайно важливу роль у забезпеченні макрофінансової стабільності країни", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Таким чином, загальний обсяг залученого фінансування від ЄС у 2024 році становить понад 12 млрд євро.

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Економічна правда