Против Binance и ее бывшего гендиректора подали иск из-за помощи в отмывании денег

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Крупнейшую криптобиржу Binance и ее бывшего гендиректора хотят привлечь к ответственности за пособничество в отмывании ворованной криптовалюты.

Об этом сообщает Cointelegraph.

Трое инвесторов подали коллективный иск против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпена Чжао.

Сообщается, что в заявлении, поданном на рассмотрение окружного суда в Сиэтле, истцы утверждают, что их криптовалюту украли и отмыли через Binance, которая сделала невозможным отслеживание средств.

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Истцы указывают, что ключевой атрибут криптовалютных трансакций - блокчейн, децентрализованный цифровой реестр, куда записываются данные о трансакциях.

"Следовательно, без площадки для отмывания криптовалюты, такой как Binance.com, даже если злоумышленник украдет чью-то криптовалюту, власти могут в конце концов отследить его, повторив его шаги в блокчейне", – говорится в иске.

Поэтому они настаивают, что Binance стала неотъемлемой частью процесса отмывания денег, нарушив американский закон RICO об ответственности за легализацию незаконно заработанных денег.

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Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по вопросам глобального регулирования компании Consensys, которая занимается разработкой Ethereum, сомневается в перспективности иска, но считает, что иск может иметь серьезные последствия для криптовалютной индустрии, если он когда-то дойдет до суда.

Напомним:

Федеральный судья США Эми Берман Джексон постановил, что большая часть иска, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, должна быть рассмотрена.