Binance має відповісти на позов комісії з цінних паперів США, постановив суддя

Федеральний суддя США Емі Берман Джексон постановив, що більша частина позову, поданого Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Binance, найбільшої в світі криптовалютної біржі, має бути розглянута.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення судді Емі Берман Джексон з Окружного суду округу Колумбія завдає удару по Binance, яка просила суд відхилити позов SEC. Комісія з цінних паперів США, своєю чергою, стверджує, що Binance, її засновник і колишній генеральний директор Чанпенг Чжао порушили законодавство про цінні папери.

Позов SEC, поданий проти Binance у червні 2023 року, звинувачував біржу та Чжао у штучному завищенні обсягів торгів, відволіканні коштів клієнтів, неспроможності обмежити доступ американських клієнтів до своєї платформи та введенні інвесторів в оману щодо контролю над ринком.

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Нагадаємо:

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, повідомляє про рекордні обсяги торгів Ethereum (ETF) на платформі після схвалення продажу біржових фондів, що торгують ETF.

Економічна правда

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