Binance має відповісти на позов комісії з цінних паперів США, постановив суддя
Федеральний суддя США Емі Берман Джексон постановив, що більша частина позову, поданого Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Binance, найбільшої в світі криптовалютної біржі, має бути розглянута.
Про це повідомляє Reuters.
Рішення судді Емі Берман Джексон з Окружного суду округу Колумбія завдає удару по Binance, яка просила суд відхилити позов SEC. Комісія з цінних паперів США, своєю чергою, стверджує, що Binance, її засновник і колишній генеральний директор Чанпенг Чжао порушили законодавство про цінні папери.
Позов SEC, поданий проти Binance у червні 2023 року, звинувачував біржу та Чжао у штучному завищенні обсягів торгів, відволіканні коштів клієнтів, неспроможності обмежити доступ американських клієнтів до своєї платформи та введенні інвесторів в оману щодо контролю над ринком.
Нагадаємо:
Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, повідомляє про рекордні обсяги торгів Ethereum (ETF) на платформі після схвалення продажу біржових фондів, що торгують ETF.
Економічна правда