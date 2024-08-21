Цены на нефть в мире продолжили падать: причины

Нефть подешевела до двухнедельного минимума на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке и слабых данных из Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть упали примерно на 1% до двухнедельного минимума, поскольку опасения относительно поставок на Ближнем Востоке уменьшились после того, как Израиль принял предложение решить разногласия, блокирующие соглашение о прекращении огня в Газе, а экономическая слабость в Китае повлияла на спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 46 центов, или на 0,6%, до 77,20 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в сентябре подешевели на 33 цента, или на 0,4%, до 74,04 долл за баррель.

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Фьючерсы на нефть WTI на октябрь, который вскоре станет фронтовым месяцем, потеряли около 49 центов до 73,17 долл за баррель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Египет и настаивал на достижении прогресса в вопросе прекращения огня в Газе и освобождения заложников. Основные разногласия все еще должны быть решены на переговорах на этой неделе.

ОПЕК+, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, такие как Россия, заявили, что рост мирового спроса на нефть должен ускориться в ближайшие месяцы, иначе рынку будет трудно поглотить запланированное группой увеличение предложения с октября.

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Член ОПЕК Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, заявила, что экспорт сырой нефти в июне упал до 6,047 млн баррелей в сутки (б/с) с 6,118 млн б/с в мае.

Отмечается, что данные из Китая, второй по величине экономики мира, показали, что цены на новое жилье упали в июле самыми быстрыми темпами за последние девять лет, промышленное производство замедлилось, рост экспорта и инвестиций снизился, а безработица выросла.

Беспокойство относительно спроса на топливо в США, крупнейшей экономике мира, привело к тому, что цены на фьючерсы на американский мазут второй день подряд упали до самого низкого уровня с мая 2023 года. Спред крека мазута, который измеряет рентабельность нефтепереработки, остался у самого низкого уровня с ноября 2021 года.

Сообщается, что цены на фьючерсы на американский бензин упали до самого низкого уровня с февраля 2024 года.

Напомним:

Цены на нефть снизились, поскольку Израиль принял предложение, которое решило разногласия, блокировавшие соглашение о прекращении огня в Газе, что помогло уменьшить напряжение на Ближнем Востоке.