Нафта дешевшає на послабленні геополітичних ризиків та слабкому попиті в Китаї

Ціни на нафту знизилися, оскільки Ізраїль прийняв пропозицію, яка вирішила розбіжності, що блокували угоду про припинення вогню в Газі, що допомогло зменшити напруження на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 53 центи, або на 0,7%, до 77,13 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI, термін дії яких закінчується у вівторок, коштували 73,87 долара за барель, що на 50 центів, або 0,7%, нижче за попередній місяць.

"Ціни, схоже, відчувають певний тиск з боку геополітичних подій на Близькому Сході і перспектив попиту в Китаї", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG, посилаючись на слабкі економічні дані Китаю, які ставлять під сумнів перспективи попиту на нафту в цій країні.

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"Угода про припинення вогню в Газі зараз виглядає більш вірогідною, ніж раніше, і учасники ринку бачили, як учасники ринку встановлюють ціни, враховуючи ризики геополітичної напруженості, пов'язані з перервою в поставках нафти".

З боку попиту занепокоєння економічними проблемами Китаю тиснуло на ціни на нафту. Після похмурого другого кварталу Китай ще більше втратив динаміку в липні, коли ціни на нове житло впали найшвидшими темпами за останні дев'ять років, промислове виробництво сповільнилось, зростання експорту та інвестицій знизилось, а безробіття зросло.

"Побоювання щодо попиту, зосереджені навколо Китаю, продовжують зберігатися. Нещодавні дані підтверджують думку про слабший попит на нафту в Китаї", - зазначають аналітики ING в записці для клієнтів.

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Економічна правда.