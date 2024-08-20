Минфин разместил ОВГЗ на 3,7 миллиарда: какая доходность

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,695 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Сегодня Минфин разместил облигации на сумму почти 3,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ: 528 млн грн под 14,65% с погашением через 1,1 года; 5 млн грн под 15,41% с погашением через 2 года; 3 162 млн грн под 16,43% с погашением через 3,2 года.

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Напомним:

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - июль 2024 года составили 873,2 млрд грн, из них 32% поступило от размещения ОВГЗ.