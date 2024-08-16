Запозичення до бюджету становили 873 мільярдів, з них третина від ОВДП
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - липень 2024 року становили 873,2 млрд грн, з них 32% надійшло від розміщення ОВДП.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 279,2 млрд грн, що становить 32% від загального обсягу фінансування.
Із зовнішніх джерел залучено 594,0 млрд грн (68% від загального обсягу фінансування держбюджету).
Зокрема, 335,4 млрд грн (7,89 млрд євро) - це надходження коштів позики ЄС в межах механізму перехідного фінансування (Bridge Finance) та пільгової довгострокової позики ЄС Ukraine Facility; 124,1 млрд грн (2,3 млрд СПЗ) - кошти МВФ; 57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) - кошти від уряду Канади; 54,93 млрд грн (1,4 млрд дол. США) - кошти позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення.
Крім того, надійшли кошти позики МБРР на фінансування кількох проєктів: соціальний захист (INSPIRE), відновлення сільського господарства (ARIZE), соціальна підтримка, зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя, поліпшення охорони здоров’я на службі у людей.
У повідомленні нагадують, що всі внутрішні ресурси держбюджету, включно з податками, зборами та внутрішніми запозиченнями, спрямовуються на фінансування потреб сектору безпеки та оборони.
Натомість, зовнішні залучення від міжнародних партнерів використовуються для покриття невійськових видатків, таких як соціальна підтримка населення, охорона здоров’я, освіта та інші критично важливі гуманітарні сфери.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,204 млрд грн.