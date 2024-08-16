Запозичення до бюджету становили 873 мільярдів, з них третина від ОВДП

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - липень 2024 року становили 873,2 млрд грн, з них 32% надійшло від розміщення ОВДП.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 279,2 млрд грн, що становить 32% від загального обсягу фінансування.

Із зовнішніх джерел залучено 594,0 млрд грн (68% від загального обсягу фінансування держбюджету).

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Зокрема, 335,4 млрд грн (7,89 млрд євро) - це надходження коштів позики ЄС в межах механізму перехідного фінансування (Bridge Finance) та пільгової довгострокової позики ЄС Ukraine Facility; 124,1 млрд грн (2,3 млрд СПЗ) - кошти МВФ; 57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) - кошти від уряду Канади; 54,93 млрд грн (1,4 млрд дол. США) - кошти позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення.

Крім того, надійшли кошти позики МБРР на фінансування кількох проєктів: соціальний захист (INSPIRE), відновлення сільського господарства (ARIZE), соціальна підтримка, зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя, поліпшення охорони здоров’я на службі у людей.

У повідомленні нагадують, що всі внутрішні ресурси держбюджету, включно з податками, зборами та внутрішніми запозиченнями, спрямовуються на фінансування потреб сектору безпеки та оборони.

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Натомість, зовнішні залучення від міжнародних партнерів використовуються для покриття невійськових видатків, таких як соціальна підтримка населення, охорона здоров’я, освіта та інші критично важливі гуманітарні сфери.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,204 млрд грн.