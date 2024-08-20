Цены на сахар падают до уровня 2022 года: причины
Цены на сахар-сырец упали до самого низкого уровня почти за два года, поскольку темпы переработки сахарного тростника в Бразилии и ожидаемое восстановление производства в ключевых странах-производителях улучшают перспективы предложения.
Об этом сообщает Bloomberg.
Самый активный контракт упал на 2,5% до 17,57 долл, что является самым низким показателем с октября 2022 года. В этом месяце фьючерсы упали почти на 7% на оптимизме относительно поставок.
Однако рынок остается внимательным к любым признакам, указывающим на вероятность сокращения производства в Бразилии, которая является крупнейшим производителем сахара.
Сообщается, что рынок ожидает определенного спада производства в Бразилии.
Напомним:
Сахар-сырец подешевел до минимума за почти два года из-за распродажи на мировых рынках.