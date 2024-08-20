Цены на сахар падают до уровня 2022 года: причины

Цены на сахар-сырец упали до самого низкого уровня почти за два года, поскольку темпы переработки сахарного тростника в Бразилии и ожидаемое восстановление производства в ключевых странах-производителях улучшают перспективы предложения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самый активный контракт упал на 2,5% до 17,57 долл, что является самым низким показателем с октября 2022 года. В этом месяце фьючерсы упали почти на 7% на оптимизме относительно поставок.

Однако рынок остается внимательным к любым признакам, указывающим на вероятность сокращения производства в Бразилии, которая является крупнейшим производителем сахара.

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Сообщается, что рынок ожидает определенного спада производства в Бразилии.

Напомним:

Сахар-сырец подешевел до минимума за почти два года из-за распродажи на мировых рынках.

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