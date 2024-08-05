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Ціни на цукор у світі впали до дворічного мінімуму: причини

Понеділок, 5 серпня 2024, 17:19 - Олексій Артемчук

Цукор-сирець подешевшав до мінімуму за майже два роки через розпродаж на світових ринках.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що вартість контрактів впала на 2,5% до 17,64 доларових центів за 0,45 кг, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року.

Найбільший у світі виробник цукру – Бразилія експортувала близько 20 мільйонів тонн цукру з початку року до липня, що на 40% більше, ніж у попередньому році.

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Темпи експорту можуть призупинитися з листопада по грудень або навіть раніше, якщо сезон дощів розпочнеться вчасно в жовтні.

За словами аналітиків, на ринок цукрку може залишатися тиск з боку бразильських спотових обсягів, що надходять, і рішення фондів тримати короткі позиції.

Очікується, що сезон мусонних дощів в Індії, другому за величиною виробнику цукру-сирця, сприятиме збільшенню його виробництва.

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Нагадаємо:

ЄС з 2 липня задіяв механізм захисних мит щодо нових найменувань українських товарів – яєць та цукру.

У травні Україна експортувала рекордні 108 тис тонн цукру, з яких до ЄС було відправлено 65%, інших країн – 35%.

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Економічна правда
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