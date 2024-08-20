Китай значительно сократил закупки российской нефти

Июльский импорт нефти в Китай от главного поставщика - России упал на 7,4%.

Об этом сообщает Reuters.

Импорт сырой нефти в Китай из России упал в июле на 7,4% по сравнению с прошлым годом, что соответствует общему снижению закупок китайских нефтеперерабатывающих заводов, которые были сдержаны низким спросом на топливо внутри страны.

Согласно данным Главного таможенного управления США, в прошлом месяце поставки российской нефти, в том числе по трубопроводам и морским судам, составили 7,46 млн тонн, или 1,76 млн баррелей в сутки.

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Это по сравнению с июньскими 2,05 млн б/с и 1,9 млн б/с в июле 2023 года.

Общий объем поставок в июле в крупнейшего мирового импортера нефти упал до самого низкого уровня с сентября 2022 года, поскольку низкая маржа переработки и низкий спрос на топливо ограничили работу государственных и независимых нефтеперерабатывающих заводов.

Поставки из Саудовской Аравии, поставщика номер 2, составили 6,41 млн т, или 1,51 млн б/с, что на 13% больше, чем годом ранее.

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Согласно данным, с начала года объемы поставок от крупнейшего производителя в Организации стран-экспортеров нефти составили 46,79 млн тонн, или 1,6 млн баррелей в сутки, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Это уступает российским поставкам в 62,58 млн тонн, или 2,14 млн баррелей в сутки, за тот же период, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Импорт из Малайзии, крупного перевалочного узла для санкционной нефти из Ирана и Венесуэлы, вырос на 61% в годовом исчислении до 6,21 млн тонн, или 1,46 млн баррелей в сутки, что сделало эту страну третьим крупнейшим поставщиком в июле.

Импорт из Малайзии составил 35,68 млн тонн за первые семь месяцев года, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце Китай не зафиксировал ни одного импорта из Ирана или Венесуэлы.

Поставки из США в июле выросли на 53% в годовом исчислении до 240 000 баррелей в сутки.

Напомним:

Цены на нефть снизились, поскольку Израиль принял предложение, которое решило разногласия, блокировавшие соглашение о прекращении огня в Газе, что помогло уменьшить напряжение на Ближнем Востоке.