Таксистов и курьеров хотят обязать платить налоги: какие есть идеи у чиновников

Министерство финансов готовит новые правила налогообложения для онлайн-сервисов Bolt, Uber, Uklon, Glovo: в правительстве и Раде рассматриваются два концепта будущих изменений.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

Первый концепт предусматривает, что онлайн-платформы станут информационными агентами и будут только передавать данные о доходах пользователей в налоговую (таксистов, курьеров).

Пользователи смогут зарегистрироваться как самозанятые и будут платить 5% налога от своего оборота.

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Для этого не нужно будет вести ФЛП или подавать отчетность - достаточно будет открыть специальный счет в банке, с которого налоги будут автоматически перечисляться.

Второй концепт, поддерживаемый председателем финансового комитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым, предусматривает более жесткие условия.

Онлайн-платформы станут налоговыми агентами и сами будут ответственны за удержание и уплату налогов с заработка своих пользователей.

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Например, когда сервис такси будет перечислять водителю средства за заказ, он должен будет сразу вычислить из них налоги, а дальше будет платить их в бюджет и отчитываться перед налоговой.

Второй вариант был бы легче в администрировании, но сами сервисы не хотят быть налоговыми агентами.

Однако Гетманцев отмечает - дискуссии пока продолжаются и окончательного решения нет.

Экономическая правда.