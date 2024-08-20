В Украине запустили госпортал международных автобусных маршрутов
Вторник, 20 августа 2024, 11:31 -
Министерство инфраструктуры запустило новый государственный портал autobus.gov.ua, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Отмечается, что ресурс создан для повышения качества и безопасности международных автобусных перевозок. Портал позволяет:
- выбрать легального и проверенного перевозчика;
- спланировать безопасный маршрут;
- узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей.
Напомним:
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С 1 августа 2024 года "Укрзализныця" расширила практику верификации пользователей через "Дія.Підпис" на ряд международных рейсов.
Экономическая правда.
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