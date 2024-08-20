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Сеть McDonaldʼs в Украине нарастила прибыль на 82%: статистика

Вторник, 20 августа 2024, 10:37 - Артур Крыжный

За первое полугодие 2024 года выручка сети ресторанов McDonaldʼs в Украине выросла на 44% и достигла 7,8 миллиарда гривен, а прибыль - на 82%.

Об этом говорится в данных YouControl, пишет Forbes Ukraine.

Прибыль компании существенно увеличилась - на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 874,8 миллиона гривен.

Для сравнения, за первое полугодие 2023 года McDonaldʼs получил 5,4 миллиарда гривен выручки и 479,8 миллиона гривен прибыли.

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В первой половине 2024 года компания закрыла на реконструкцию ресторан возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве и открыла новое заведение в Черновцах.

Сейчас сеть McDonaldʼs в Украине насчитывает около 100 ресторанов.

Напомним:

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По результатам первого полугодия 2024 года три украинские компании корпорации Roshen нарастили свои выручки.

Экономическая правда.

McDonald's прибыль
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