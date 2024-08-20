Банки обновили курс валют: доллар и евро подорожали

Средний курс доллара к гривне во вторник 20 июля в банках Украины увеличился на 10 копеек, евро - на 20 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,60 грн (курс на 19 августа - 41,10 - 41,50 грн);

Евро - 45,25 - 45,90 грн (курс на 19 августа - 45,20 - 45,70 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,45 - 41,55 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,60 - 45,85 грн.

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 40,95 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.

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Напомним:

Официальный курс доллара вырастет во вторник - иностранная валюта прибавит в цене 9 копеек.

Экономическая правда.