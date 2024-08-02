Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС снижается из-за жары
Уровень воды в водоеме-охладителе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжает снижаться, вскоре откачка воды может стать проблематичной
Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Несмотря на то, что все реакторы остаются в состоянии холодной остановки, наличие этой воды важно для ядерной безопасности станции, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
В течение последних недель эксперты МАГАТЭ на станции наблюдают постоянное снижение уровня воды в водоеме-охладителе станции. Если эта тенденция сохранится вскоре откачка воды из пруда станет проблематичной.
Агентство отметило, что поддержание уровня воды в водоеме осложняется жаркой летней погодой.
Напомним:
В течение последней недели специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находясь на Запорожской АЭС, слышали взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции.
Экономическая правда.