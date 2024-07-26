Фахівці МАГАТЕ в останній тиждень чули вибухи навколо майданчика Запорізької АЕС

Протягом останнього тижня фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), перебуваючи на Запорізькій АЕС, чули вибухи та постріли на різних відстанях від станції.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували чути вибухи і постріли на різних відстанях від майданчика (ЗАЕС - ЕП)", - йдеться у повідомленні.

Водночас агентство повідомляє, що фахівці провели кілька оглядів, зосереджених на моніторингу ремонтних робіт на майданчику, а також перевірці наявності необхідних запасних частин для станції.

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Останніми днями команда МАГАТЕ спостерігала за поточним обслуговуванням компонентів головного електричного трансформатора енергоблоку №3, які розбирали для технічного обслуговування.

Експерти також стежили за плановими роботами в реакторному залі та допоміжній будівлі енергоблоку №6, включаючи обслуговування крана для перезавантаження палива та теплообмінників. Вони також мали можливість спостерігати за обслуговуванням деяких електричних і контрольно-вимірювальних приладів.

"Під час відвідування турбінної зали цього ж блоку, команда знову не отримала доступу до його західної частини", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо безпеки і захищеності українських ядерних об'єктів, зокрема і Запорізької АЕС, яку ініціювала Україна.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на цьому тижні обстрілами і пожежею була зруйнована зовнішня станція радіаційного моніторингу.

Економічна правда.