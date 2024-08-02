Цены на нефть упали до двухмесячного минимума: какова причина

Цены на нефть упали до двухмесячного минимума в пятницу после того, как более слабые, чем прогнозировалось, показатели занятости в США возродили беспокойство относительно состояния рынка труда.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Нефть марки Brent, международный эталон, подешевела на 2,4% до 77,63 долларов за баррель, что является самым низким уровнем с 5 июня. West Texas Intermediate, американский эквивалент, упала на 2,9% до 74,10 долларов за баррель.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что в июле в США было создано 114 000 рабочих мест, что намного меньше, чем ожидалось (175 000), в то время как уровень безработицы подскочил выше прогнозов.

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Напомним:

Утром пятницы цены на нефть выросли, но были настроены на четвертое подряд недельное падение.

Экономическая правда.

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