Ціни на нафту зросли, хоча очікувалось четверте падіння за тиждень

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, але були налаштовані на четверте поспіль тижневе падіння.

Про це повідомляє Reuters.

Ознаки невтішного зростання світового попиту на паливо переважили побоювання щодо перебоїв з поставками

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 55 центів, або на 0,7%, до 80,08 дол за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 57 центів, або на 0,8%, до 76,89 дол.

Реклама:

Обидва бенчмарки знизились приблизно на 7,3% за останні чотири тижні, що стало найдовшою серією щотижневих втрат поспіль в цьому році.

Економічні дані з Китаю, найбільшого імпортера нафти, розчаровують. Зниження виробничої активності в Азії, Європі та США, підвищили ризик недостатньо потужного відновлення світової економіки, що негативно вплине на споживання нафти.

Слабші економічні дані США свідчать про погіршення перспектив попиту на нафту.

Реклама:

Падіння виробничої активності в Китаї також стримувало ціни, додаючи побоювань щодо зростання попиту після того, як червневі дані показали, що імпорт і перероблення нафти були нижчими, ніж торік.

Нафтові інвестори також обережно спостерігають за розвитком подій на Близькому Сході, де вбивство високопоставлених лідерів пов'язаних з Іраном бойових угруповань ХАМАС і Хезболла посилило побоювання, що регіон може опинитися на межі повномасштабної війни, що загрожує перебоями в постачанні нафти.

Нагадаємо:

Нафта відновлюється в ціні на тлі напруженості на Близькому Сході.