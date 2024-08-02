Восстановление экономики: Украина получит от Франции грант на 200 млн евро
Кабинет министров подал в Верховную Раду соглашение Украины с Францией, которое позволит получить 200 млн евро грантовых средств.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Подаем в парламент Соглашение с Францией, которое позволит Украине получить 200 млн евро грантовых средств на восстановление нашей инфраструктуры и экономики", - подчеркнул Шмыгаль
Кроме того, по его словам, правительство принимает решение, которое позволит перераспределить ресурсы и получить дополнительные 50 млн евро от ЕС так же на программы восстановления нашей страны.
Напомним:
Кабинет министров 23 июля принял решение о привлечении гранта на 3,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов Америки.
Средства поступят через структуры Всемирного банка.
Правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки.
Экономическая правда