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Восстановление экономики: Украина получит от Франции грант на 200 млн евро

Пятница, 2 августа 2024, 15:04 - Виктор Волокита

Кабинет министров подал в Верховную Раду соглашение Украины с Францией, которое позволит получить 200 млн евро грантовых средств.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

"Подаем в парламент Соглашение с Францией, которое позволит Украине получить 200 млн евро грантовых средств на восстановление нашей инфраструктуры и экономики", - подчеркнул Шмыгаль

Кроме того, по его словам, правительство принимает решение, которое позволит перераспределить ресурсы и получить дополнительные 50 млн евро от ЕС так же на программы восстановления нашей страны.

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Напомним:

Кабинет министров 23 июля принял решение о привлечении гранта на 3,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов Америки. 

Средства поступят через структуры Всемирного банка.

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Правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки. 

Экономическая правда 

экономика Франция Украина ЕС
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