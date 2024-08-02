Азербайджан вытесняет российский газ из ЕС: еще одна страна получила поставки

Седьмая европейская страна начала покупать азербайджанский газ у Азербайджанской государственная нефтяная компания SOCAR.

Об этом сообщает "Interfax".

Отмечается, что Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR начала поставки газа в Словению.

"Поставки осуществляются в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между SOCAR и Geoplin, крупнейшей компанией на словенском рынке природного газа, 17 июля этого года", – говорится в сообщении SOCAR.

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Словения присоединилась к Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Сербии и стала девятой страной, которая получает азербайджанский газ.

"SOCAR и Geoplin планируют и дальше развивать долгосрочное энергетическое партнерство", – добавляют в сообщении.

В 2023 году экспорт азербайджанского газа вырос на 5,3% до 23,8 млрд кубометров, а поставки азербайджанского газа в Европу в том же году выросли на 3,5% до 11,8 млрд кубометров.

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Ожидается, что в 2024 году Азербайджан будет экспортировать около 25 млрд кубометров газа, в том числе 13 млрд кубометров - в Европу.

Ранее компания Geoplin имела контракты с российской компанией "Газпром".

Напомним:

Молдова не будет препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье после окончания контракта "Газпрома" с Украиной на транзит газа, который заканчивается 1 января 2025 года.