Кишинів не перешкоджатиме поставкам "Газпрому" в Придністров'я після закінчення контракту з Україною 

Молдова не перешкоджатиме постачанню російського газу до Придністров'я після закінчення контракту "Газпрому" з Україною на транзит газу, який закінчується 1 січня 2025 року.

Про це повідомляють на сайті молдавського Міненерго в матеріалах із підготовки країни до опалювального сезону в межах публічних консультацій, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що можливі два сценарії поведінки російського концерну "Газпром" після закінчення контракту на транзит природного газу через територію України 1 січня 2025 року.

"Один із сценаріїв передбачає, що російська сторона шукатиме альтернативні маршрути для постачання газу в придністровський регіон, враховуючи контрактні зобов'язання "Газпрому" перед компанією "Молдовагаз". У такому разі влада Республіки Молдова не перешкоджатиме подальшому постачанню природного газу АТ "Молдовагаз" у ТОВ "Тираспольтрансгаз", - ідеться в публікації.

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У другому сценарії, якщо "Газпром" припинить постачання природного газу, буде розглянуто поетапне запровадження кількох заходів щодо пом'якшення наслідків цього рішення, зазначають у Міненерго. "Втім, навіть у разі припинення постачання природного газу з боку "Газпрому", міністерство оцінює, що дефіциту газу для споживачів правобережжя не виникне, і відключення споживачів із безперервним режимом роботи не знадобиться", - зазначається в матеріалах.

У Міненерго впевнені, що в разі необхідності, АТ "Енергоком" (молдовська держкомпанія, постачає газ "Молдовагазу" - ІФ-У) може забезпечити постачання необхідної кількості газу захищеним/уразливим категоріям споживачів у придністровському регіоні через ТОВ "Тираспольтрансгаз" за відповідну оплату вартості закупівлі газу.

За цього варіанту в міністерстві відзначають ризики щодо спроможності споживачів оплачувати газ за ринковими цінами.

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Також у відомстві констатують, що для забезпечення електропостачання правобережжя Дністра в песимістичному сценарії буде потрібно збільшити імпорт електроенергії з країн ЄС і наростити пропускну потужність на кордоні з Румунією.

Як повідомлялося, наприкінці травня міністр енергетики Молдови Віктор Парліков повідомляв про неофіційну домовленість з Україною щодо продовження постачань природного газу в Придністров'я після закінчення терміну дії транзитного контракту з ПАТ "Газпром" наприкінці 2024 року. За його словами, згідно з попередньою домовленістю, новий маршрут через Туреччину є життєздатним варіантом для доставки російського газу в Придністров'я. Україна закриває свою територію для транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо:

Чистий збиток головної компанії РФ ПАТ "Газпром" за російськими стандартами бухгалтерської звітності у першому півріччі 2024 року становив 480,64 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року.

Економічна правда