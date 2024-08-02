Реальные зарплаты превысят довоенный уровень в 2025 году - НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует, что реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"Усиление конкуренции за доступную рабочую силу, в том числе с зарубежными работодателями, и сохранение мягкой фискальной политики будут оставаться устойчивыми факторами роста зарплат в частном секторе и соответственно потребительского спроса", - говорится в отчете.

В НБУ напомнили, что в I квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,7% г/г.

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Высокие темпы роста зарплат сохранились и во II квартале, несмотря на ухудшение настроений и ожиданий бизнеса как по изменению количества работников, так и расходов на оплату труда.

"Улучшение занятости, повышение заработных плат и рост других социальных выплат способствовали дальнейшему увеличению реальных доходов населения, а, соответственно, и устойчивому росту потребления", - отметили в НБУ.

Напомним:

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Национальный банк Украины ожидает повышения тарифов на коммунальные услуги для населения с 2025 года.

Экономическая правда