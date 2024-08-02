Бурение нефти в России падает с рекордных показателей: причина

Бурение нефти в первой половине 2024 года в России упало на почти на 3% по сравнению с годом ранее.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что российские нефтяные компании снизили темпы бурения с прошлогоднего рекорда, поскольку страна углубила сокращение добычи ОПЕК+.

С января по июнь буровые установки пробурили 14 370 километров эксплуатационных скважин в России, что на 2,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Сообщается, что замедление происходит после добровольного сотрудничества Москвы с несколькими странами Организации стран-экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, для стабилизации мирового рынка нефти.

В сообщении добавляют, что Россия внедряет два пакета сокращений добычи в рамках ОПЕК+, которые группа считает "добровольными", поскольку не все члены принимают в них участие.

Первое сокращение на 500 000 баррелей в сутки было объявлено в начале прошлого года, а впоследствии было обещано сокращение на 471 000 баррелей в сутки в период с июня по сентябрь.

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Уровень добычи в стране останется на уровне 8,978 млн баррелей в день до октября, когда страна начнет постепенно отменять ограничения в соответствии с соглашением ОПЕК+.

В июне страна добывала 9,139 млн баррелей в сутки, согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК.

Ожидается, что общий объем эксплуатационного бурения в России в этом году несколько снизится до 29 400 км, но все равно превысит среднее расстояние, достигнутое в период с 2019 по 2022 год. В следующем году оно снова превысит 30 000 км.

Напомним:

Добыча нефти в России будет оставаться стабильной в течение следующих пяти лет, несмотря на международные санкции, поскольку государственная компания ПАО "Роснефть" начинает добычу на новом крупном арктическом проекте.

Используя лазейку в санкциях, Турция маскирует российскую нефть под собственную и экспортирует ее в ЕС, принося России миллиардные прибыли.