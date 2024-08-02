Экс-заместитель Галущенко возглавил Нацкомиссию по тарифам

2 августа члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали председателем Регулятора Юрия Власенко.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Как говорится в сообщении, Власенко имеет опыт работы в энергетической отрасли более 20 лет. В частности, работал на различных должностях в Комиссии по регулированию электроэнергетики и в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

С мая 2021 года по июль 2024 года работал первым заместителем Министра энергетики Украины.

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Напомним:

1 августа ЭП сообщила, что в пятницу должно состояться переизбрание председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Вместо действующего руководителя Комиссии Валерия Тарасюка должен быть назначен бывший заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

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Как известно, три дня назад правительство довело состав Комиссии до 6 членов, назначив сроком на 6 лет Юрия Власенко и Руслана Слободяна.

Четырех из шести действующих комиссионеров собеседники издания называют ориентированными на министра энергетики Германа Галущенко. Кроме Власенко и Слободяна - это также Константин Ущаповский и Александр Формагей.

По данным ЭП, в среду они инициировали процедуру переизбрания председателя, которая должна состояться в эту пятницу.

Согласно закону, во время голосования победитель должен получить четыре из шести голосов членов НКРЭКУ.

"Ущаповский и Формагей тоже претендовали на кресло, но министр решил, что будет Власенко", - рассказал собеседник ЭП.

Экономическая правда