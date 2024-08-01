Ексзаступник Галущенка може очолити Нацкомісію з тарифів — джерела

В п’ятницю має відбутися переобрання голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це ЕП повідомили співрозмовники в Кабінеті міністрів.

За даними співрозмовників ЕП, замість чинного керівника Комісії Валерія Тарасюка має бути призначений колишній заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Як відомо, два дні тому уряд довів склад Комісії до 6 членів, призначивши терміном на 6 років Юрія Власенка та Руслана Слободяна.

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Чотирьох з шести чинних комісіонерів співрозмовники видання називають орієнтованими на міністра енергетики Германа Галущенка. Крім Власенка та Слободяна - це також Костянтин Ущаповський та Олександр Формагей.

За даними ЕП, в середу вони ініціювали процедуру переобрання голови, яка має відбутись цієї п’ятниці.

Згідно із законом, під час голосування переможець повинен отримати чотири з шести голосів членів НКРЕКП.

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"Ущаповський та Формагей теж претендували на крісло, але міністр вирішив, що буде Власенко. Тому з понеділка в Нацкомісії буде новий керівник", - розповідає співрозмовник ЕП.



Нагадаємо, Тарасюк вдруге був призначений на посаду голови НКРЕКП у березні поточного року. До цього він очолював Комісію з 2019 по 2022 рік.



Юрій Власенко був звільнений з посади заступника міністра енергетики 30 липня цього року і в той же день був призначений на посаду члена НКРЕКП.



Економічна правда