Мощность зеленой энергетики в Китае впервые больше чем у угольных станций

Rystad Energy

В Китае мощность солнечных и ветряных электростанций впервые превысила мощность угольных электростанций.

Об этом сообщает Rystad Energy.

Мощность китайских источников возобновляемой энергетики, а именно солнечных и ветряных электростанций, впервые превысила мощность угольных.

Сообщается, что начиная с 2020 года, в Китае стабильно добавляют по 100 ГВт новой генерации СЭС и ВЭС, что в последние три-четыре года превышало показатель новой угольной генерации.

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В 2023 году показатель новой генерации из возобновляемых источников вышел на исторические 293 ГВт.

Отмечается, что в то же время угольная энергетика движется в противоположном направлении. Если в прошлом году в сеть добавили примерно 40 ГВт угольной энергии, то в первой половине 2024 года этот показатель упал до 8 ГВт.

"Это поворотный момент как для Китая, так и для глобального энергетического перехода. Страна на пути к потере своей репутации как крупнейшего в мире производителя парниковых газов. Это изменение может стать выдающимся достижением, потенциально превратив Китай из зависимого от угля гиганта в лидера в сфере чистой энергии", – считает старший аналитик Rystad Energy Сименг Денг.

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В сообщении добавляют, что Китай - крупнейший производитель электроэнергии в мире.

В 2023 году общая установленная мощность китайских электростанций составляла 2,92 ТВт, из которых 1,26 ТВт возобновляемых источников энергии, в том числе 376 ГВт ветряных электростанций и 425 ГВт солнечных электростанций.

Напомним:

Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corp. of China) увеличит инвестиции в свою сеть на 13% до рекордных $83 млрд в 2024 году.