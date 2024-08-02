Цены на нефть выросли, хотя ожидалось четвертое падение за неделю
Цены на нефть выросли в пятницу, но были настроены на четвертое подряд недельное падение.
Об этом сообщает Reuters.
Признаки неутешительного роста мирового спроса на топливо перевесили опасения относительно перебоев с поставками
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 55 центов, или на 0,7%, до 80,08 долл за баррель, в то время, как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 57 центов, или на 0,8%, до 76,89 долл.
Оба бенчмарки снизились примерно на 7,3% за последние четыре недели, что стало самой длинной серией еженедельных потерь подряд в этом году.
Экономические данные из Китая, крупнейшего импортера нефти, разочаровывают. Снижение производственной активности в Азии, Европе и США, повысили риск недостаточно мощного восстановления мировой экономики, что негативно повлияет на потребление нефти.
Слабые экономические данные США свидетельствуют об ухудшении перспектив спроса на нефть.
Падение производственной активности в Китае также сдерживало цены, добавляя опасений относительно роста спроса после того, как июньские данные показали, что импорт и переработка нефти были ниже, чем в прошлом году.
Нефтяные инвесторы также осторожно наблюдают за развитием событий на Ближнем Востоке, где убийство высокопоставленных лидеров связанных с Ираном боевых группировок ХАМАС и Хезболла усилило опасения, что регион может оказаться на грани полномасштабной войны, что грозит перебоями в поставках нефти.
Напомним:
Нефть восстанавливается в цене на фоне напряженности на Ближнем Востоке.