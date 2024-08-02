Цены на нефть выросли, хотя ожидалось четвертое падение за неделю

Цены на нефть выросли в пятницу, но были настроены на четвертое подряд недельное падение.

Об этом сообщает Reuters.

Признаки неутешительного роста мирового спроса на топливо перевесили опасения относительно перебоев с поставками

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 55 центов, или на 0,7%, до 80,08 долл за баррель, в то время, как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 57 центов, или на 0,8%, до 76,89 долл.

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Оба бенчмарки снизились примерно на 7,3% за последние четыре недели, что стало самой длинной серией еженедельных потерь подряд в этом году.

Экономические данные из Китая, крупнейшего импортера нефти, разочаровывают. Снижение производственной активности в Азии, Европе и США, повысили риск недостаточно мощного восстановления мировой экономики, что негативно повлияет на потребление нефти.

Слабые экономические данные США свидетельствуют об ухудшении перспектив спроса на нефть.

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Падение производственной активности в Китае также сдерживало цены, добавляя опасений относительно роста спроса после того, как июньские данные показали, что импорт и переработка нефти были ниже, чем в прошлом году.

Нефтяные инвесторы также осторожно наблюдают за развитием событий на Ближнем Востоке, где убийство высокопоставленных лидеров связанных с Ираном боевых группировок ХАМАС и Хезболла усилило опасения, что регион может оказаться на грани полномасштабной войны, что грозит перебоями в поставках нефти.

Напомним:

Нефть восстанавливается в цене на фоне напряженности на Ближнем Востоке.